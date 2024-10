Alexander Klaws löste Ehekrise dank Paartherapie

«Das war auch wirklich mein Thema»

Der «DSDS»–Gewinner der ersten Staffel appelliert in dem Interview aus eigener Erfahrung auch an Männer im Allgemeinen, eine Therapie nicht als Schwäche anzusehen. «Das war auch wirklich mein Thema, das muss ich mal ganz klar sagen. Weil wir Männer denken immer, wir kriegen alles von alleine hin, wir sind so stark und wir brauchen keine Hilfe für irgendwas.» Mittlerweile habe er gelernt: «Zugeben zu können, dass man Hilfe braucht und sich Hilfe nimmt, das ist die Stärke. Das ist nicht die Schwäche.» Und weiter sagt er: «Manchmal wundert man sich, wie schnell es einem dann schon besser geht – und als Paar sowieso.»