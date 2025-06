Alexander Zverev im French-Open-Viertelfinale: Wo ist Sophia Thomalla?

Sophia Thomalla: Zurück im «zweiten Wohnzimmer»

Denn wie im vergangenen Jahr, in dem Thomalla ebenfalls nicht bei den French Open vor Ort war, ist sie wohl erneut mit Dreharbeiten beschäftigt. Vor wenigen Tagen meldete sie sich von der thailändischen Insel Koh Samui. «100 Matching nights, über 2.000 Gespräche und unzählige Erinnerungen. Ich liebe meinen Job», schrieb sie zu einem Bild von sich und markierte die Reality–Sendung «Are You the One?», für die sie dort offenbar wieder vor der Kamera steht. Bereits Mitte Mai verkündete sie zu dem Dreh: «Zurück in meinem zweiten Wohnzimmer.»