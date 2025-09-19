«Alf»-Stimme Tommi Piper muss zur Tafel gehen

«Ich bin heute zum ersten Mal bei der Tafel, weil ich mir nichts mehr zum Essen kaufen kann», gesteht Piper der Münchner «tz». Die Scham sitzt tief. «Ich habe mir sogar überlegt, ob ich eine Sonnenbrille aufziehe, weil mich so viele Leute hier kennen.» Doch die Aufregung legt sich schnell in der Menschenmenge. «Die sind alle sehr nett hier», sagt der Synchronsprecher, während er sich an der Lebensmittelausgabe anstellt. Früher verdiente er gutes Geld – als Schauspieler in mehr als 150 Filmen und natürlich als die deutsche Stimme von «Alf», die ihn weltberühmt machte.