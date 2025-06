Alfons Schuhbeck muss vorerst nicht zurück ins Gefängnis

Der Grund für den vorläufigen Aufschub liegt in Schuhbecks angegriffener Gesundheit. «Derzeit wird geprüft, ob und gegebenenfalls wie die notwendige medizinische Behandlung von Herrn Schuhbeck in der Haft fortgesetzt werden kann», erklärte eine Sprecherin. «Jedenfalls bis zum Abschluss dieser Prüfung muss sich der Verurteilte nicht zum weiteren Vollzug der Haftstrafe in der JVA einfinden.»