Alfons Schuhbeck: Überraschender Video-Gruss aus der Küche

«Aus bekannten Gründen» nicht dabei

Schuhbecks kurze, aber emotionale Video–Botschaft hat es in sich: «Aus bekannten Gründen kann ich heute leider nicht dabei sein», sagt der vom Krebs und seiner Verurteilung sichtlich gezeichnete Schuhbeck ruhig in die Kamera. «Ich wünsche dem gesamten Hullis–Team alles, alles Gute – das sind Super–Typen, die haben's richtig drauf! Und jetzt höre ich auf. Reden wir nicht lang rum, fangen wir an – ich wünsche euch einen wunderschönen Abend!» Nur etwas mehr als eine Minute dauert der Clip. Doch der Applaus danach ist lang.