Alida Kurras kehrt zurück: Nächste Star-Fuhre für «Promi Big Brother»

Nach fast 25 Jahren kehrt Alida Kurras (47) in den «Big Brother»–Container zurück. Die Gewinnerin der zweiten (Normalo)–Staffel aus dem Jahr 2000 ist ab dem 7. Oktober 2024 bei «Promi Big Brother» dabei. Das gab Sat.1 am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Vor 24 Jahren harrte Alida Kurras 106 Tage in der TV–WG aus, ehe sie mit 250.000 DM ausziehen durfte. Die Berlinerin blieb dem Fernsehen seitdem treu, moderierte bei 9Live und beim Teleshoppingkanal Channel 21. 2010 begleitete sie die zehnte Staffel von «Big Brother» als Aussenreporterin.