Alina Merkau nach Ibiza umgezogen: So war der erste Monat

«Und dann sehnt man sich nach Normalität»

«Crazy, dass es heute vier Wochen sind. Ich kann es einfach gar nicht fassen», berichtet Merkau, die gerade bei ihrem Mann sitze. Ihr Sohn sei wach aber noch in seinem Zimmer und ihre Tochter habe bei einer Freundin geschlafen. «Das fühlt sich ja alles ganz schön normal an und ich kann es selber gerade nicht glauben», erzählt sie. Vermutlich werde es noch viele Höhen und Tiefen geben, aber gerade sei es «ein kleines Hoch». Dies sei ja das, «wonach man sich wieder sehnt. Man will raus aus der Normalität und dann sehnt man sich nach Normalität.»