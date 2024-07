Alleine mit dem Fahrrad: Jennifer Lopez radelt durch die Hamptons

Die «Jenny From The Block»–Sängerin und der Schauspieler wurden zuletzt am 30. Mai bei dem Highschool–Abschluss von Violet zusammen gesichtet. Die britische Boulevardzeitung «Daily Mail» veröffentlichte Bilder, auf denen das Paar händchenhaltend zu sehen war. Bennifer sollen nicht mehr zusammen in ihrer Villa in Beverly Hills leben. Das Haus steht auf der Website des Immobilienunternehmens Zillow für 68 Millionen US–Dollar zum Verkauf, umgerechnet rund 62 Millionen Euro. Eine anonyme Quelle teilte dem «People»–Magazin Ende Juni mit, Affleck habe sein Hab und Gut aus dem Haus geräumt, während Lopez in Europa verweilte.