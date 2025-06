«Alles, ausser langweilig»: Simone Thomalla spricht über ihre Männer

Rudi Assauer war wie «ein Felsen»

Über den verstorbenen Fussballmanager Rudi Assauer, den sie von 2000 bis 2009 an ihrer Seite hatte, sagt die 60–Jährige dagegen: «Er war so ein Felsen, der war so ein Macher.» Sie erinnert sich: «An seiner Seite konnte man ruhig einschlafen – auch wenn der Tag sehr wild war.» Sie hätte keine Angst haben müssen, ihr könne «nichts passieren». Rückblickend fasst sie ihre Männerwahl so zusammen: «Ich wollte alles, ausser langweilig.»