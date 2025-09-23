«Alles gut verlaufen»: Carmen Geiss hat Hirn-OP überstanden

Entwarnung aus dem Krankenhaus

«Ihr Lieben, eure Nachrichten sind einfach überwältigend und geben mir soviel Kraft. Ich habe einfach die besten Fans der Welt und ich möchte euch gerne ein Update geben. Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin», schreibt Geiss in einem neuen Instagram–Post. Dazu teilt sie ein Foto, das sie im Krankenhaus mit einem deutlich sichtbaren Pflaster auf dem Schädel zeigt.