«Alles zusammengebrochen»: Lola Weippert von ihrem Freund verlassen

«Wähl den, der dich hält»: So schwärmte Lola Weippert von Partner

Bis vor wenigen Monaten war Lola Weippert mit ihrem damaligen Freund noch auf Weltreise. In den sozialen Medien liess sie ihre Fans an der Tour teilhaben. Ende Februar 2026 hatte sie ihren Followern in einem Video mitgeteilt, dass sie ihre Reise unterbrechen musste. Sie müsse sich in Deutschland «um ganz viele Sachen kümmern», sagte sie darin, Details nannte sie nicht. Im Podcast mit Vanessa Mai sagte sie nun, dass es um die Trennung von ihrer Managerin ging.