«All's Fair»: Kim Kardashian als Scheidungsanwältin

Kim Kardashian (45) hat nach sechs Jahren im Mai dieses Jahres ihre Ausbildung zur Anwältin abgeschlossen, ihre Zulassung steht unmittelbar bevor. Bevor die Reality–Ikone und Tochter von Promianwalt Robert Kardashian (1944–2003) in einem echten Gerichtssaal ihr erstes Plädoyer hält, wird es aber noch dauern. Wie das aussehen könnte, bekommen wir aber schon ab 4. November in der Serie «All's Fair» zu sehen.