Almauftrieb: So feierten die Promis den exklusiven Wiesn-Auftakt

Seit Samstag fliesst auf dem Münchner Oktoberfest wieder das Bier in Strömen. Absoluter Pflichttermin für die Prominenz: der Almauftrieb in der Käfer Wiesn–Schänke, zu dem Evelyn und Philip Greffenius seit mehr als 25 Jahren einladen. Auch am gestrigen Sonntagabend folgten wieder zahlreiche Stars und Sternchen der Einladung, darunter auch «Gossip Girl»–Star Ed Westwick (37), der mit seiner Ehefrau Amy Jackson (32) in die bayerische Landeshauptstadt reiste und standesgemäss in Tracht gekleidet war. «Es ist wirklich verrückt hier! Wir freuen uns hier zu sein», so der Brite bei seiner Ankunft beim Event. «Die Atmosphäre ist unglaublich.»