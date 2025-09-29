«Alpentod»-Krimireihe mit Veronica Ferres wird fortgesetzt

Die RTL–Krimireihe «Alpentod» erhält zwei weitere Episoden. Wie der Sender am Montag mitteilte, haben die Dreharbeiten für «Alpentod – Tiefe Schluchten» und «Alpentod – Im ewigen Eis» bereits am 16. September vor der Alpenkulisse rund um Salzburg begonnen. In den Hauptrollen des Ermittlertrios sind wieder Veronica Ferres (60), Tim Oliver Schultz (37) und Salka Weber (36) dabei.
Dreharbeiten dauern noch bis Mitte November
Gedreht wird demnach für die beiden 90–Minüter noch bis Mitte November in Salzburg, Hallein und im Alpenvorland. Darin stösst das Ermittlertrio Birgit Reincke (Ferres), Jonas Becker (Schultz) und die forensische Archäologin Dr. Marie Sonnleitner (Weber) laut Pressemitteilung wieder «auf ein Geflecht aus Lügen, alten Wunden und riskanten Verbindungen».
Weitere Darsteller der neuen Folgen sind Heiko Ruprecht, Marcel Mohab, Sami Loris, Ferdinand Seebacher, Merle Wasmuth, Christoph Luser, Sophie Lutz, Giovanni Funiati und Hilde Dalik.
Ausstrahlung im Frühjahr
Die Krimireihe «Alpentod» ist eine Ko–Produktion von ServusTV und RTL. Beide Sender wollen die zwei neuen Folgen der im Frühjahr 2026 im Free–TV zeigen. Bei RTL sollen die Filme am «Tödlichen Dienst–Tag» laufen und vorab auf RTL+ abrufbar sein. In Österreich sind sie für den Kino Samstag bei ServusTV und ServusTV On geplant.