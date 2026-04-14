Als Croissant, mit Spargel oder Erdbeeren: Döner wird zum Food Hype

Die Szene machte sichtbar, wie schnell sich virale Food–Ideen inzwischen aus dem Netz in den realen Stadtraum übertragen. Die dynamische Umsetzung vom Gag zur echten Aktion zeigt, wie gross die Lust auf neue Döner–Ideen inzwischen ist. Aus einem augenzwinkernden Social–Media–Gag wurde innerhalb weniger Tage ein Trend, der nicht nur vor Ort, sondern auch in TV und online für Aufmerksamkeit sorgte und von Food–Creators und anderen Social–Media–Kanälen auf TikTok, Instagram und Co. aufgegriffen wurde. Schon kurz nach der Berliner Aktion tauchte das Döner–Croissant auch andernorts auf: Erste Imbisse nahmen die Kombination vorübergehend ins Sortiment auf. Die ungewöhnliche Verbindung scheint also auch geschmacklich zu überzeugen.