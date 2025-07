Als Freunde: Dinner von Katy Perry und Ex-Premier Justin Trudeau

Katy Perry (40) und Justin Trudeau (53) haben am Montag gemeinsam ein Abendessen in Montréal genossen. Ein Video von «TMZ» zeigt die Sängerin und den Ex–Premierminister von Kanada, wie sie sich an einem Tisch im Restaurant Le Violon angeregt unterhalten. Der Mitinhaber und Koch Danny Smiles soll sie an ihrem Platz begrüsst haben. Perry und Trudeau genossen einem Augenzeugen zufolge Cocktails und teilten sich mehrere Gerichte. Später sollen sie sich persönlich beim Küchenpersonal bedankt haben.