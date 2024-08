Also doch! Eva Benetatou ist mit ihrem Sohn nach Dubai ausgewandert

Sie wandert als «Single–Powermom» aus

Vor genau zehn Jahren habe sie in Abu Dhabi als Flugbegleiterin bei Etihad Airways begonnen und habe dort drei Jahre verbracht, in denen sie den Ort lieben gelernt habe. «Für mein Studium kam ich damals zurück nach Deutschland und merkte ganz schnell, dass ich etwas zurückgelassen hatte: mein Herz.» Neben ihrem Leben in Deutschland und ihrem Weg «vom Jurastudium ins TV» sei die Sehnsucht nach Abu Dhabi immer geblieben. «Nach sieben Jahren ist es nun an der Zeit, diesen Traum zu verwirklichen und zurück in die Emirate zu ziehen», erzählt Benetatou in ihrem Posting weiter. «Vor einem Monat verliessen wir Deutschland und flogen nach Dubai. Ich nahm unsere Zukunft in die Hand und nun sind wir offiziell UAE Residents.» Fortan könne ihre Community ihre Eindrücke der letzten Wochen in ihren Storys und Postings verfolgen, gab sie abschliessend bekannt.