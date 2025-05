Altkanzler Gerhard Schröder meldet sich nach Burnout-Behandlung zurück

Belastetes Verhältnis zur SPD

Der Auftritt des Altkanzlers in Hannover erfolgt in einer Zeit, in der sein Verhältnis zur SPD nach wie vor als belastet gilt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine war Schröder als Lobbyist der russischen Energiewirtschaft und wegen seiner engen Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin stark in die Kritik geraten.