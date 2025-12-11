Altkanzlerin Angela Merkel überrascht beim Nobelpreis-Bankett

Die Verleihung fand traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, statt. Zeitgleich zu den Feierlichkeiten in Schweden richtete sich der Blick auch nach Norwegen. Der Friedensnobelpreis wird als einzige Auszeichnung nicht in Stockholm, sondern in Oslo verliehen. Im dortigen Rathaus nahm die norwegische Königsfamilie an der Zeremonie teil. Der Preis ging an die oppositionelle Politikerin Maria Corina Machado (58) aus Venezuela, ihre Tochter Ana Corina Sosa nahm ihn stellvertretend für sie entgegen.