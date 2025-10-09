Álvaro Soler: «Glaube schon, dass ich ein sehr moderner Vater bin»

Das Album war eine spirituelle Selbstheilung für Sie. Warum?

Soler: Mein Ziel ist es immer, mit jedem Album zu versuchen, tiefer in mich reinzugucken. Viele Songs waren für mich sehr schön zu schreiben, weil es eben auch schwer war, sie zu schreiben. Zum Beispiel geht es in «Artificial» (dt: «Künstlich») um künstliche Angst. Es gibt viele Momente, in denen man sich einfach Angst macht, weil man sich vergleicht mit anderen Leuten oder mit Social Media oder sich denkt: «Wie schaffe ich das überhaupt? Wie soll ich das denn überhaupt hinkriegen?» Am Ende passiert zu 98 Prozent gar nichts. Man kann sich also konzentrieren auf diese Gedanken und kann sie abschalten oder zulassen. Der Song soll zeigen, dass es voll okay ist, manchmal nicht okay zu sein. Viele denken, ich bin der Mister Positive und Mister Sunshine, der die ganze Zeit nur gut gelaunt ist, aber so ist das ja nicht. Man muss versuchen eine Balance zu finden, mir hilft da Meditation.