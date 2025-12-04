Am Geburtstag seines Vaters: Jack Osbourne wird im Dschungel emotional

Tröstende Worte eines Mitcampers

Als Jack später beim Abwasch stand, trat Spandau–Ballet–Mitglied Martin Kemp (64) laut britischer «Daily Mail» an seine Seite. Der Musiker fand tröstende Worte für den trauernden Sohn: Mit 77 Jahren habe Ozzy ein erfülltes Leben geführt, so wie man es sich wünscht – ohne Reue und bis zuletzt seiner Leidenschaft nachgehend. Jack stimmte ihm nachdenklich zu und betonte das Besondere an den letzten Tagen seines Vaters: Ozzy habe sich von allen verabschieden können und sei zu Hause gestorben. «So wollen wir doch alle gehen, oder?», sagte er.