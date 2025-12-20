«Amadeus»: Kann die neue Sky-Serie mit dem Film mithalten?

Mit dieser skeptischen Einstellung wäre allerdings auch der Film nicht entstanden, schliesslich beruht er selbst auf einem Theaterstück von Peter Shaffer. So oder so, mutig war die Auswahl des Stoffes dennoch, denn die Massstäbe sind bekanntermassen hoch. Die gute Nachricht: Die Serie «Amadeus» dürfte auch Fans des Films Spass machen. Denn die beiden haben viel gemeinsam. Da wäre logischerweise die Musik, die Opulenz, einige ziemlich präzise gehaltene Kameraeinstellungen, und natürlich die Geschichte: zwei Komponisten, vereint in der Liebe zur Musik, aber getrennt durch Neid und Missgunst.