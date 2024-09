«Amado, Belli, Biedermann»: Nach drei Folgen ist Schluss im Ersten

Konzept der Talkshow

In dem bewusst generationsübergreifend konzipierten Nachmittagstalkformat, das von Anfang an zunächst auf zehn Episoden angelegt war, bespricht das Trio Amado, Belli und Biedermann diskussionswürdige Themen immer mit einem prominenten Gast, der ausserdem aus dem eigenen Leben berichtet. Zum Auftakt war das Moderator und Schauspieler Jochen Schropp" (45), am 17. September Schauspielerin Diana Körner (79) und am 18. September Influencer Twenty4tim (24). Schauspieler Joe Bausch (für 19. September geplant) und Moderatorin Amira Aly (20. September) werden nur noch im WDR und in der Mediathek zu sehen sein. Die Promis der weiteren fünf Sendungen waren noch nicht bekannt gegeben worden.