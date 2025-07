Amal Clooney: «Es wird immer schwieriger, private Momente zu schaffen»

Statt sich ständig in der Öffentlichkeit zu zeigen, empfangen die Clooneys lieber Freunde in den eigenen vier Wänden – und greifen dabei zu ungewöhnlichen Massnahmen. «Ich habe jetzt einen Telefonkorb, in den ich die Smartphones aller Gäste lege!», erzählt Amal Clooney. Ihr sei es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle sicher und frei fühlen. «Es ist wichtig, eine Balance zu finden, Zeiten mit der Familie und Freunden zu haben, in denen jeder einen sicheren und offenen Austausch pflegen kann», erklärt die Juristin.