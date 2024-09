Amal und George Clooney: Date-Night auf dem roten Teppich

Amal und George Clooney verbindet viel mit der Lagunenstadt

Die Clooneys haben in Venedig neben seinem neuesten Filmprojekt auch Privates zu feiern. Am 27. September werden die Eltern zweier Kinder (geb. 2017) ihr zehnjähriges Hochzeitsjubiläum einläuten. Vor den Traualtar schritt Amal Alamuddin in der italienischen Stadt in einem massgeschneiderten französischen Spitzenkleid von Oscar de la Renta. Am Tag danach erschien sie in einem weissen Cocktailkleid mit bunten Blüten von Giambattista Valli Couture.