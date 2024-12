Amalia der Niederlande: Glamouröser Auftritt an der Seite ihrer Eltern

Farbenfrohe Looks

Amalia, die am 7. Dezember ihren 21. Geburtstag feierte, setzte für den besonderen Anlass auf eine fliederfarbene Robe von Tadashi Shoji mit tiefem Ausschnitt. Zum mit Glitzerstoff und Cape–Ärmeln besonders glamourös wirkenden Kleid trug Amalia das Hochzeitsdiadem ihrer Mutter und eine schmale Schärpe in Rot. Máxima glänzte neben ihrer Tochter in einem von Jan Taminiau entworfenen, schulterfreien Kleid in Rot. Ein Zickzack–Muster mit Farbverläufen am oberen Teil der Robe sorgte für einen zusätzlichen Akzent. Ihren edlen Look komplettierte sie mit einem auffälligen Diadem und opulentem Schmuck.