Amanda Knox und Monica Lewinsky über Trauma und Selbstbestimmung

Amanda Knox und Monica Lewinsky spüren bis heute Folgen ihrer Skandale

Beide Frauen sprechen offen über die bis heute spürbaren Nachwirkungen ihrer Skandale. Knox erinnert sich an die Zeit nach ihrer Freilassung: «Es gibt keine Anonymität mehr. Aber das Letzte, was ich nach meiner Freilassung wollte, war, in einem Haus eingesperrt zu sein, aus dessen Fenstern ich nicht einmal hinausschauen konnte – wieder in die Welt eingeführt, aber mit einem neuen Gefängnis um mich herum.» Lewinsky gesteht, dass sie auch Jahrzehnte nach dem Affären–Skandal noch immer Angst habe: «Was, wenn ich einen Fehler mache und alles verliere? Das ist sehr real.»