Amanda Seyfried: Ihr Ehemann Thomas Sadoski opfert viel für sie

Das Paar hat eine im Jahr 2017 geborene Tochter und einen Sohn, der gut drei Jahre später zur Welt gekommen ist. Offenbar verstehen die Kinder die Arbeit ihrer Mutter noch nicht so ganz. «Meine Welt dreht sich so schnell, und es gibt so viele Dinge, die ich jeden Tag tun muss», erzählt Seyfried. «Und es gibt keine Möglichkeit, auszudrücken, was ich tue. Ich sage nur jeden Tag ganz klar: ‹Ich wäre wirklich lieber zu Hause bei euch.›» Gleichzeitig wolle die Schauspielerin aber auch, dass ihre Kinder verstehen, dass sie ihre Arbeit liebt.