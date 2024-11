Amazon sichert sich Rechte für Film mit Tom Holland und Austin Butler

Sowohl für Holland als auch Butler läuft es derzeit wie am Schnürchen. Letztgenannter Darsteller hat derzeit fünf prestigeträchtige Projekte in der Pipeline, darunter in Darren Aronofskys (55) nächstem Film «Caught Stealing» sowie in Michael Manns (81) mit Spannung erwarteter Fortsetzung zu seinem Film «Heat». Für Holland, wie unlängst bekannt wurde, geht es im Sommer 2026 mit dem vierten Teil seiner «Spider–Man»–Reihe weiter. Für den frischgebackenen Oscarpreisträger Christopher Nolan (54) wird er in dessen noch unbetitelten nächsten Film ebenfalls mitwirken – an der Seite von Matt Damon (54).