Amber Heard kehrt auf die Theaterbühne zurück

Nach monatelanger Auszeit tritt Amber Heard (39) wieder ins Rampenlicht – diesmal jedoch nicht vor Gericht, sondern auf der Theaterbühne. Nur zwei Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge Agnes und Ocean feierte die Schauspielerin ihr Comeback beim renommierten Williamstown Theatre Festival in Massachusetts. In Jeremy O. Harris' (36) neuem Stück «Spirit of the People» verkörpert sie die Rolle der Genevieve und übernimmt damit ihre erste schauspielerische Arbeit seit der Geburt ihrer jüngsten Kinder im Mai.