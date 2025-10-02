Aminata Belli: «Niemand verdient es, gemobbt zu werden»

Bei «deep und deutlich» haben Sie immer wieder prominente Gäste mit bewegenden Geschichten, zuletzt beispielsweise Sara Kulka. Gibt es jemanden, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Belli: Wir machen die Sendung nun schon seit fünf Jahren und ich muss sagen, dass ich fast immer noch in jeder Sendung Gäste habe, die mir besonders in Erinnerung bleiben. Jede Geschichte ist so persönlich und individuell. Allerdings muss ich sagen, dass mein allererstes Interview in der allerersten Sendung mit Johannes und Phillipp Mickenbecker für immer ein ganz Besonderes sein wird. Das gibt es noch auf YouTube zu sehen und ich denke, dass es jeder Person, die es ansieht, für immer in Erinnerung bleiben wird.