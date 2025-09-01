Amira Aly über Job mit Christian Düren: «Natürlich diskutiert man mal»

Am 1. September, startet die Comedy–Game–Show «Deutschlands dümmster Promi», bei der Dolly Buster, Joe Laschet, Alessia Herren, Marc Bator, Gloria–Sophie Burkandt, Mario Basler, Gülcan Kamps und Calvin Kleinen antreten (montags, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Als Moderatoren sind Amira Aly (32) und Christian Düren (35) dabei, die damit erstmals gemeinsam vor der Kamera zusammen arbeiten. Wie sich das Paar darauf vorbereitet hat, wie sie sich im Studio verstanden haben und ob es weitere gemeinsame Projekte geben wird, verrät die zweifache Mutter im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.