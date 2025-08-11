Amira Aly und Christian Düren starten im September gemeinsame Show

Der Clou an dem Format, das zunächst unter dem Titel «Die dümmsten Prominenten Deutschlands» angekündigt wurde: Die bekannten Kandidaten müssen sich möglichst dumm anstellen, um zu gewinnen. Wer bei Wissens–, Logik– oder Aktionsaufgaben am besten abschneidet, fliegt als Erster raus.