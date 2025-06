Amoklauf in Graz: Charles sendet emotionale Botschaft an Österreich

In einem Statement, das am Donnerstag vom Palast auf Instagram geteilt wurde, heisst es vom britischen König: «Meine Frau und ich waren zutiefst schockiert und traurig, als wir von den entsetzlich tragischen Ereignissen an der Schule Dreierschützengasse in Graz erfuhren.» Charles III. fügte hinzu: «Schulen sollten Orte der Zuflucht und des Lernens sein, was diesen schrecklichen Angriff auf die Schüler und das Personal nur noch schlimmer macht.»