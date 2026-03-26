Amtseinführung der Erzbischöfin von Canterbury: Kate trotzt dem Wind

William vertrat König Charles

William nahm in seiner Eigenschaft als Prince of Wales an der Zeremonie teil. Es ist laut «People» Tradition, dass der Thronerbe den Monarchen bei der Inthronisierung einer neuen Erzbischöfin oder eines neuen Erzbischofs vertritt. König Charles, als Oberhaupt der Church of England, liess sich durch ein offizielles Mandat repräsentieren, das vom Hauptregistrar der Provinz Canterbury, Darren Oliver, verlesen wurde. Darin erteilte der König die formale Anweisung zur Einsetzung von Sarah Mullally. Weder William noch Kate übernahmen eine aktive Rolle in der Zeremonie, sie nahmen als Teil der rund 2.000 Menschen vor Ort Platz.