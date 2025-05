Amtseinführung von Papst Leo XIV.: Diese Gäste haben sich angekündigt

Auch ein Mitglied der niederländischen Royals wird bei der Amtseinführung vertreten sein. «Ihre Majestät Königin Máxima und Premierminister Dick Schoof werden am Sonntag, dem 18. Mai, an der Amtseinführung Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. in der Vatikanstadt teilnehmen», heisst es in einer Mitteilung.