An ALS erkrankter Eric Dane kündigt seine Autobiografie an

Rückblick auf besondere Tage

Am Montag hat die Verlagsmarke «The Open Field» die Memoiren für das Jahr 2026 angekündigt. Laut einer Pressemitteilung soll das Buch die Leser dazu einladen, «über ihre eigene Zeit nachzudenken und darüber, wie wir inmitten des Lärms und Chaos des Alltags lernen können, die Tage zu feiern, die am wichtigsten sind». Dane werde in der Autobiografie auf die Tage zurückblicken, die ihm am meisten bedeutet haben. Das seien zum Beispiel die Geburten seiner beiden Töchter Billie und Georgia, sein erster Drehtag bei «Grey's Anatomy», der Moment, als er beschloss, nüchtern zu werden sowie der Tag, an dem er die Diagnose ALS erhielt. Aber auch in die Zukunft will der Star offenbar blicken: auf den Tag, an dem die Erkrankung des Nervensystems endlich heilbar sein wird.