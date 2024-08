An seinem Geburtstag: Dagmar Wöhrl gedenkt ihres verstorbenen Sohnes

Dagmar Wöhrl (70) hat am vergangenen Montag bei Instagram an ihren verstorbenen Sohn erinnert. Am 1. Juli 2001 starb der damals zwölfjährige Emanuel bei einem tragischen Unfall, er stürzte vom Dach eines Hauses. «Heute, vor 37 Jahren, hast du unser Glück, unsere Familie vervollständigt und mich unendlich stolz gemacht», erzählt die Unternehmerin und Investorin in der «Höhle der Löwen» in ihrem Posting am Geburtstag ihres verstorbenen Sohnes. Zu einem Kinderbild von Emanuel schreibt sie weiter: «Heute schaue ich die Bilder von dir an und schwelge in Erinnerungen. Und auch wenn ich stark sein will und diesen Tag mit Freude begehen will, legt sich diese schwere Trauer über mich.»