«And Just Like That...»-Ende: Cynthia Nixon verspricht Überraschungen

Nach der Ankündigung von Showrunner Michael Patrick King (70), dass die beliebte «Sex and the City»–Fortsetzung «And Just Like That...» mit der dritten Staffel zu Ende gehen wird, meldet sich Cynthia Nixon (59) mit einer besonderen Botschaft an die Fans: «Verpasst die letzten Episoden nicht: Es warten Überraschungen», schreibt die Schauspielerin auf Instagram und macht damit Lust auf das grosse Finale der HBO–Serie. Was genau die Zuschauer erwartet, verrät sie nicht.