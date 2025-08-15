«And Just Like That...»-Finale: Ein leiser Abschied für Carrie und Co.

«And Just Like That...» war als späte Fortsetzung stets in einer heiklen Zwickmühle: die Nostalgie der «Sex and the City»–Jahre bedienen und gleichzeitig Frauen zeigen, die älter, verletzlicher und komplexer geworden sind. So ganz gelungen ist das laut Kritikern und Fans nicht. Und auch das Serienfinale zieht einen eher dünnen, leisen Schlussstrich unter all das – ohne grosse Hochzeit, fulminante Reunion oder ein nostalgisches Vierer–Dinner, dafür mit sehr individuellen Geschichten, die vor allem ein Gefühl vermitteln: Die Seelenverwandtschaft von Carrie Bradshaw und ihren Freundinnen ist nicht mehr das Zentrum, sondern nur noch eine leise Erinnerung. Im Zentrum steht die individuelle Entwicklung der Frauen.