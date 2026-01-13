Andre Agassi: Apple TV kündigt Doku über die Tennislegende an

Die Tennisikone beendete im Jahr 2006 ihre aktive Karriere. Agassi, der zeitweise mit der Schauspielerin Brooke Shields (60) verheiratet war, gab 2001 der deutschen Tennislegende Steffi Graf (56) das Jawort. Zum Hochzeitstag im Oktober veröffentlichte er auf Instagram eine süsse Liebeserklärung. «24 Jahre mit dieser wunderbaren Frau. Alles Gute zum Hochzeitstag, Steffi. Du bist mein Einhorn», schwärmte der US–Amerikaner.