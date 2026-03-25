André Rieu geht auch nächstes Jahr auf Deutschlandtour

André Rieu schwärmt von seinem Publikum in Deutschland

In einer Pressemitteilung verkündete André Rieu, dass seine neue Tournee am 13. Januar 2027 in Stuttgart beginnen soll. Auftritte in Nürnberg (14.1.), München (15.1.) und Mannheim (16.1.) sollen folgen. Im Anschluss geht es dann im Norden weiter mit den Auftritten: Rostock (26.1.), Berlin (27.1.), Hamburg (28.1.) und Hannover (29.1.) stehen auf dem Programm. Tickets für André Rieus Konzerte sind ab dem 3. April 2026 erhältlich. Wer nicht bis Januar warten möchte, kann den Künstler aber auch noch 2026 erleben. Dieses Jahr wird der 76–Jährige noch in Erfurt, Leipzig, Frankfurt, Köln und Dortmund auftreten.