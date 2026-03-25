André Rieu geht auch nächstes Jahr auf Deutschlandtour

André Rieu (76) hat für 2027 eine weitere grosse Deutschlandtour angekündigt. Nach dem «überwältigenden Erfolg» seiner jüngsten Konzerte mit über 100.000 Zuschauern will der niederländische Musikstar auch im kommenden Jahr wieder auf Deutschlands Bühnen zurückkehren.
André Rieu schwärmt von seinem Publikum in Deutschland
In einer Pressemitteilung verkündete André Rieu, dass seine neue Tournee am 13. Januar 2027 in Stuttgart beginnen soll. Auftritte in Nürnberg (14.1.), München (15.1.) und Mannheim (16.1.) sollen folgen. Im Anschluss geht es dann im Norden weiter mit den Auftritten: Rostock (26.1.), Berlin (27.1.), Hamburg (28.1.) und Hannover (29.1.) stehen auf dem Programm. Tickets für André Rieus Konzerte sind ab dem 3. April 2026 erhältlich. Wer nicht bis Januar warten möchte, kann den Künstler aber auch noch 2026 erleben. Dieses Jahr wird der 76–Jährige noch in Erfurt, Leipzig, Frankfurt, Köln und Dortmund auftreten.
André Rieu erklärte zu seinen neu geplanten Auftritten: «Die Energie und Herzlichkeit meines Publikums in Deutschland berührt mich jedes Mal aufs Neue. Es ist ein wunderbares Gefühl, mit meiner Musik Freude, Hoffnung und Gemeinschaft zu schenken. Ich freue mich schon jetzt darauf, 2027 wieder gemeinsam zu feiern!»
Bereits im vergangenen Jahr erklärte er: «Deutschland ist für mich wie ein zweites Zuhause. Die Leidenschaft und die Begeisterung des Publikums sind einfach einzigartig.»
Erfolg mit seinem aktuellen Album
Sein aktuelles Album «Thank You, Johann Strauss» ist eine Hommage an den Walzerkönig Johann Strauss. Es erreichte in zahlreichen Ländern Platz eins der Klassik–Charts. Mit insgesamt über 40 Millionen verkauften Alben und jährlich mehr als 700.000 Konzertbesuchern in über 80 Shows zählt André Rieu zu den erfolgreichsten Live–Künstlern weltweit.