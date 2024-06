André Rieu kündigt grosse Deutschlandtour 2025 an

André Rieu (74) kommt auch 2025 wieder nach Deutschland. Der niederländische Stargeiger wird am 22. Januar 2025 mit seinem 60–köpfigen Orchester seine Welttournee in München eröffnen. Laut Pressemitteilung sind insgesamt 15 Konzerte in Deutschland geplant. Nach München folgen die Stationen Nürnberg, Stuttgart, Mannheim, Hamburg, Berlin, Rostock und Hannover. Im Mai 2025 wird er in Chemnitz, Leipzig, Erfurt und Halle (Westfalen) auf der Bühne stehen. Köln, Frankfurt/Main und Oberhausen stehen schliesslich im Herbst auf dem Programm.