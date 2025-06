Andrea Kiewel kann nächste «ZDF-Fernsehgarten»-Ausgabe moderieren

Ausgerechnet zur Jubiläumsausgabe vergangene Woche hatte Kiewel noch passen müssen: Die Moderatorin konnte nicht wie geplant ihren 25. «ZDF–Fernsehgarten»–Geburtstag gross feiern, weil sie in ihrer Wahlheimat Israel, in der sie seit 2017 lebt, gestrandet war. Wegen der aktuellen Lage im Nahen Osten gestaltete sich eine Ausreise nach Deutschland zu diesem Zeitpunkt als unmöglich. «Andrea Kiewel lebt in Israel. Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt», erklärte eine ZDF–Sprecherin auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news.