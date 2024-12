Andreas Köpke: Tod von Brehme und Beckenbauer beschäftigen ihn sehr

Brehmes Tod hat den früheren Nationaltorwart dabei besonders getroffen, wie er jetzt an seiner alten Wirkungsstätte im Nürnberger Frankenstadion erzählte. «Er ist nicht viel älter als ich gewesen», so Köpke emotional. Am Rande der Präsentation eines neuen Sondertrikots des Club–Hauptsponsors Nürnberger Versicherungen erklärte der Ex–Sportler, wie sehr ihn der überraschende Tod seines ehemaligen Teamkollegen zum Nachdenken brachte. Das Schicksal seines ehemaligen Teamkollegen habe auch bei ihm persönlich Fragen aufgeworfen: «Was macht man mit seinem Leben? Ist das alles in Ordnung so?» Er habe Brehme vorher noch getroffen und immer den Kontakt gehalten: «Das sind schon Schicksalsschläge, die wirklich wehtun und einem nahe gehen.»