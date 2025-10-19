Andrej Mangold muss «Promi Big Brother» verlassen

Überraschender Gast im Studio

Zum Schock der Bewohner erschien plötzlich auch Désirée Nick (69) im Studio. Erst einen Tag zuvor war sie ausgeschieden und kehrte nun zurück. Ihre Aufgabe: die Tafeln für die Nominierungen verteilen. Am Ende landeten fünf Namen auf der gefürchteten Exit–Liste: Erik, Harald, Andrej, Michael und Laura. Ein harter Schlag – besonders für Laura und Michael, die gleich mehrere Stimmen von den Bewohnern erhielten. Das letzte Wort hatten aber wie immer die Zuschauer. Und ihre Entscheidung stand schnell fest: Andrej Mangold muss gehen.