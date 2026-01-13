Andrej Mangold und Annika Jung: Verlobung auf den Malediven

Auch Familienplanung ist schon Thema

Konkrete Hochzeitspläne gibt es noch nicht. Wie er seine Rolle als Ehemann versteht, hat Mangold allerdings schon klar formuliert: «Ich möchte zumindest immer für sie da sein, ihr Geborgenheit und Sicherheit bieten und ihr alles ermöglichen, was sie möchte.» Der nächste Schritt steht auch bereits im Raum: «Und dann ist hoffentlich bald das Thema Familienplanung an der Reihe. Denn das wollen wir beide, am liebsten ein oder zwei Kinder.»