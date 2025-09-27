Andrew Garfield und Julia Roberts: Sehr vertraut auf dem roten Teppich

Regisseur schwärmt vom Festivalpublikum

Der einminütige Beifall nach der Vorführung von «After The Hunt» reichte zwar nicht an die sechsminütigen stehenden Ovationen der Weltpremiere in Venedig heran, dennoch zeigte sich das Publikum begeistert. Regisseur Luca Guadagnino (54) schwärmte von den Festivalbesuchern als «das beste Festivalpublikum der Welt». Er erinnerte sich an seine Zeit als Nachwuchstalent und an die Begegnung mit Filmemachern, «die ich hier nicht nenne», die dem jüngeren Guadagnino erzählten, «das Kino sei tot. Und ich dachte nur: ‹Warum?›» Das New Yorker Festival, fuhr er fort, «feiert das Kino auf eine Weise, die uns spüren lässt, dass es tatsächlich lebendig ist».