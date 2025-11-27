Andrew ist kein Herzog mehr: Royals aktualisieren ihre Website

Rechtlich bleibt Andrew dennoch Herzog

Trotz aller öffentlichen Demontage gibt es eine juristische Feinheit: In offiziellen Dokumenten darf Andrew Mountbatten–Windsor zwar nicht mehr als Herzog bezeichnet werden, rein rechtlich bleibt er aber weiterhin der Herzog von York. Denn der Titel, der ihm bei seiner Heirat mit Sarah Ferguson (66) im Juli 1986 verliehen wurde, kann nicht ohne ein Parlamentsgesetz aberkannt werden, wie britische Minister laut «Mirror» einräumten. Die Politikerin Ruth Smeeth erklärte, es bestehe keine Notwendigkeit für eine Gesetzgebung, um den Titel durch einen «Act of Parliament» vollständig zu streichen.