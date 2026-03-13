Andrew Mountbatten-Windsor: Weiteres Foto mit Epstein wirft Fragen auf

Beide Männer unter Ermittlung

Prekär ist das Foto allemal: Sowohl Mountbatten–Windsor als auch Mandelson wurden unlängst wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs in Verbindung mit Epstein verhaftet und anschliessend entlassen – die Ermittlungen dauern an. Mountbatten–Windsor hat jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein wiederholt bestritten. Mandelson liess seinerseits verlauten, er glaube nicht, sich strafbar gemacht zu haben. Er argumentiert seit Langem, er habe Epsteins Version der Ereignisse sowie die Darstellung von dessen Anwalt für bare Münze genommen und erst nach dessen Tod im Jahr 2019 die Wahrheit erfahren.